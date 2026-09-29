Де погрітися в жовтні: шість затишних сонячних місць у Європі для осінньої відпустки

Ці місця радують туристів комфортною температурою та осіннім сонцем.

Хоча в жовтні "оксамитовий сезон" у Європі починає поступово спадати, чимало туристів ще шукають місця на континенті, де можна погрітися на сонечку без натовпів.

Журналісти видання The Independent назвали найкращі сонячні напрямки в Європі для відпочинку в жовтні.

1. Севілья, Іспанія

З середніми температурами жовтня +21°C, які вдень можуть підніматися до приємних +27°C, та сімома сонячними годинами на день, Севілью нерідко називають найтеплішим містом континентальної Європи. І це чудовий час для знайомства зі столицею Андалусії без виснажливої літньої спеки.

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Щоб відчути мавританський вплив на вигляд міста, варто розпочати екскурсію з палацу Каса-де-Пілатос, а потім вирушити до Торре-дель-Оро – "Золотої вежі". Після цього можна відвідати палац і сади Реал-Алькасар, а потім міський кафедральний собор – шедевр готики та один із найбільших храмів світу.

Тим же, хто віддає перевагу просто неспішним прогулянкам, варто почати з набережної річки Гвадалквівір через парк Марії-Луїзи та площу Іспанії.

2. Валлетта, Мальта

З середніми температурами в жовтні +24°C і сімома сонячними годинами на день, жовтень на Мальті – це "оксамитовий сезон" із ще досить комфортними умовами для приємного відпочинку та насолоди сонцем.

Саме місто, відоме своїми величними фортифікаційними спорудами, включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До числа головних визначних пам'яток належать собор Святого Іоанна, форт Сент-Ельмо та Палац Великого магістра.

Тим часом на набережній зберігся комплекс складських будівель XVIII століття, в яких сьогодні розмістилися численні ресторани, кафе та магазини, а сади Верхня та Нижня Барракка слугують головними зеленими зонами міста.

3. Сардинія, Італія

Завдяки середнім температурам у жовтні +18°C і шести сонячним годинам на день цей середземноморський острів давно користується популярністю серед туристів, зокрема серед самих італійців, які бажають наостанок насолодитися осіннім сонцем. Вода залишається теплою, тож можна з комфортом відпочивати на пляжі або займатися водними видами спорту в таких місцях, як Коста-Смеральда чи Кала-Голоріце.

При цьому на Сардинії розташовані одні з наймальовничіших міст Італії: наприклад, в Альгеро, Бозе, Сан-Теодоро та інших містечках збереглися середньовічні споруди, замки та яскраві будинки біля води.

Також для любителів природи на острові є три національні та десять регіональних парків, зокрема Азінара та Дженнардженту.

4. Кіпр

З середніми температурами в жовтні +23°C та вісьмома сонячними годинами на день Кіпр вважається одним із найтепліших місць у Європі в жовтні.

Водночас острів вражає туристів приголомшливою історією, яка сягає корінням у глибоку давнину й тісно пов'язана з цивілізаціями Стародавньої Греції, Риму та багатьма іншими народами минулого. Тим, хто хоче ближче познайомитися з історичною спадщиною острова, варто відвідати такі знамениті пам'ятки, як "Гробниці царів", замок Колоссі та стародавнє місто Куріон.

Водночас Кіпр відомий як популярний туристичний центр, де на туристів чекають бездоганні, залиті сонцем пляжі, здоровий середземноморський спосіб життя та десятки селищ (наприклад, Омодос і Лефкара), де можна доторкнутися до дбайливо збережених кіпрських традицій, кухні та культури.

5. Алгарве, Португалія

З середньою температурою в жовтні +23°C та сімома сонячними годинами на день регіон Алгарве, розташований на самому півдні материкової частини Португалії, є чудовим вибором для "оксамитового сезону" в Європі.

Цей край славиться своїми протяжними пляжами з м'яким піском, але також ідеально підходить для піших прогулянок. Один із найвідоміших маршрутів – Віа-Алгавіана (Via Algarviana), старовинний шлях паломників, що з'єднує Алкутім (на східному кордоні з Іспанією) і мис Сан-Вісенті.

Ну а ті туристи, яким піші походи не до душі, можуть вирушити до чарівного старого міста Фару, де збереглися цікаві історичні пам'ятки – наприклад, моторошна Каплиця кісток.

6. Родос, Греція

З середніми температурами в жовтні +22°C та вісьмома сонячними годинами на день, Родос радує туристів не тільки ідеальними пляжами та морем, а й безліччю історичних місць: колись тут височів Колос – одне з семи чудес світу античного світу.

Сьогодні острів славиться своїм Старим містом, включеним до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: тут можна оглянути чудово збережені фортечні споруди, прогулятися вузькими вуличками, вимощеними вапняком, і відвідати археологічні пам'ятки.

Ну а за пляжним відпочинком варто вирушити до містечок Ліндос і Фаліракі, де так приємно зануритися у води Егейського моря. Крім того, тут можна завітати до таверни або скуштувати мезе – традиційні грецькі закуски.

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