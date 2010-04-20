На Волині міліція охороняє місце розкопок у Шацькому городищі

На Волині міліція змушена охороняти місце розкопок через масове вивезення селянами виритої землі з Шацького городища. Місцева влада розпорядилася виставити міліцейський кордон та викопати рів навколо городища, щоб призупинити проїзд на територію пам`ятки. Про це повідомляє прес-служба ДП „Волинські старожитності”.

Як зазначено в повідомленні, раніше на території городища були розміщені таблички з інформацією про заборону крадіжки землі, проте на них місцеві жителі не реагували. Вони підводами, візками вивозили землю для власних потреб. ДП „Волинські старожитності” звинувачує у бездіяльності правоохоронні органи та районну владу, яка, власне, й повинна опікуватися охороною городища відповідно до договору із Управлінням культури і туризму Волинської ОДА. Зараз очікується приїзд спеціальної комісії, і як кажуть у ДП „Волинські старожитності”, мінімум штрафу для районної ради становитиме 15 млн. грн..

Археологічні дослідження давньоруського городища в Шацьку дали багатий матеріал: монети, давньоруські митні пломби, кераміка, персні, застібки до книг, князівські печатки. Саме знахідки печаток дозволили припускати, що літописне місто Рай розташовувалося на околицях сучасного Шацька. Розкопки цього городища – це перші повноцінні археологічні дослідження в селищі Шацьк.

Літописне місто Рай уперше згадано 1158 року. Донедавна історики ідентифікували його з городищем у селі Яревище Старовижівського району.