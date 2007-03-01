Нацрада з питань культури і духовності стурбована сучасним станом вітчизняного кінематографа

У Секретаріаті Президента відбулося засідання Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України.

Учасники засідання обговорили проблеми вітчизняного кінематографа та висловили глибоку стурбованість сучасним станом галузі. Зокрема, серйозною проблемою залишається доступ фільму до українського глядача. На місцях триває практика подальшої ліквідації, перепрофілювання закладів кіномережі й кінопрокату. Ліквідація органів управління кінематографією на місцях призвела до розпаду цілісного механізму управління галуззю. Механізм фінансування за державним замовленням та система тендерних процедур є серйозним гальмом у кіновиробництві. Особливу тривогу викликають також намагання відчуження землі та майна Національної кіностудії художніх фільмів імені О. Довженка та студії “Укртелефільм”.

Національна рада схвалила проект Указу Президента України про додаткові заходи щодо стимулювання розвитку та популяризації українського кінематографа, який запропонує на підпис Президентові України. Крім того, було підтримано проекти указів Президента України про заходи щодо увічнення та популяризації спадщини видатного вченого, громадського та релігійного діяча Мелетія Смотрицького і про відзначення 150-річчя від дня народження видатного українського вченого, громадського діяча Д. І. Багалія.

У засіданні взяли участь режисери Юрій Іллєнко та Лесь Санін, голова правління Національної спілки кінематографістів України Борис Савченко, генеральний директор Національної кіностудії художніх фільмів імені О. Довженка Ігор Ставчанський, голова правління ЗАТ “Одеська кіностудія” Олександр Ткаченко, Генеральний директор компанії “B&H Film Distribution” Богдан Батрух, голова Асоціації кінопродюсерів України Олексій Сєрков, ректор Національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого Олексій Безгін.