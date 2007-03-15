Відбудеться прес-конференція, присвячена участі Віталія Козловського в конкурсі молодих виконавців ”Ейлат-2007”

В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена участі Віталія Козловського в майбутньому Всесвітньому конкурсі молодих виконавців "Ейлат-2007", що пройде 22-23 березня в Ізраїлі. Україну представлятимуть Віталій Козловський і Наталія Волкова. Учасники прес-конференції: конкурсанти від України: Віталій Козловський, Наталія Волкова, співорганізатори міжнародного конкурсу "Ейлат-2007": заслужений діяч мистецтв України, керівник "Укрдержконцерту" Валерій Куцевалов, генеральний продюсер музичного телеканалу ОТВ Володимир Орлов (вул Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 8 (050) 35-88288, (044) 402-7899, E-mail: gromov_vv@mail.ru. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.