Відбудеться прес-конференція, присвячена участі Віталія Козловського в конкурсі молодих виконавців ”Ейлат-2007”

17:56, 15 березня 2007
Культура
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В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена участі Віталія Козловського в майбутньому Всесвітньому конкурсі молодих виконавців "Ейлат-2007", що пройде 22-23 березня в Ізраїлі.  Україну представлятимуть Віталій Козловський і Наталія Волкова.  Учасники прес-конференції: конкурсанти від України:  Віталій Козловський, Наталія Волкова, співорганізатори міжнародного конкурсу "Ейлат-2007": заслужений діяч мистецтв України, керівник "Укрдержконцерту"  Валерій Куцевалов, генеральний продюсер музичного телеканалу ОТВ  Володимир Орлов (вул Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони:   8 (050) 35-88288, (044) 402-7899, E-mail: gromov_vv@mail.ru. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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