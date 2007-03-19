У Києві відбувся 6-ий міжнародний джазовий фестиваль ”Єдність”

Шостий міжнародний джазовий фестиваль "Єдність" зібрав шанувальників джазу вже традиційно у залі Київського театру оперети й поєднав джазменів із різних країн.

Строката палітра стилів джазового фестивалю "Єдність" засвідчує величезний простір не лише українських, а й закордонних виконавців. За 6 років тут вже склалися свої традиції. Відкриває захід - молодіжний колектив-оркестр Little Band Academia. Вони здебільшого виконують інструментальну джазову класику. Цьогоріч у фестивалі беруть участь гурти з України, Росії, Литви, Німеччини, Ізраїлю Румунії та Фінляндії, розповідає незмінний організатор "Єдності" - Сергій Грабар. Каже, що декому з охочих довелося відмовити у виступі.

Споживачі українського джазового продукту вже вкотре збирають повні зали. А 12 колективів упродовж 2-х днів своєю творчістю доводили - сучасний джаз це не лише креативна авторська музика, а й особливий і завжди упізнаний драйв.

Професіонал світового рівня піаніст Володимир Соляник з болем говорить про нинішню культуру і про нашу музику зокрема. Джаз – це сотні годин занять на своєму інструменті, широкий культурний світогляд музиканта, винятково живе виконання, коли слухач розуміє кожен дотик до клавішів. Усе це лише приблизні ознаки, за якими джаз можна назвати якісною, інтелектуальною музикою. А все те, що лунає з радіостанцій, телевізорів і великих сцен – сором нації, переконаний піаніст.

"Там продюсери на Заході таланти шукають і от тих талантів вони знаходять, і на них заробляють гроші. У нас же трохи інше, з ніг на голову поставлено: якщо вона красива дівчинка, навіть не своїм голосом вона співає, ну, вона хоче по телебаченню. Каже: "Я побачила і мені теж так хочеться". І вона права, бо те, що там на телебаченні, може люба людина з вулиці виконати", - зазначив Володимир Соляник, джазовий піаніст.

Пояснити у повній мірі, що ж таке є джаз, не зміг навіть жоден професіонал. Та і чи потрібно це взагалі робити, кажуть самі музиканти. До джазу треба дорости спершу свідомістю, готуватися і головне - слухати, слухати і слухати.

За матеріалами "Факти", ICTV; 5-ий канал