Табачнику радять звільнити ще одного ректора

Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств під головуванням віце-прем`єр-міністра України Володимира СІВКОВИЧА рекомендує Міністерству освіти та науки розглянути питання про звільнення із займаної посади ректора Київського національного університету технології та дизайну Олега ВОЛКОВА.



Як повідомляє прес-служба віце-прем`єр-міністра, такі рекомендації були дані на засіданні міжвідомчої комісії після розгляду ситуації навколо використання земель університету.



Комісія пропонує звільнити О.ВОЛКОВА за допущені порушення законодавства та статуту університету під час розпорядження державним майном.



За даними прес-служби, аналітична група міжвідомчої комісії дійшла висновку, що керівник цього вишу шляхом укладання інвестиційних договорів з порушенням вимог законодавства та статуту університету створив передумови для незаконного відчуження державного майна (земельної ділянки університету) на користь приватних суб’єктів господарювання.



Міністерству також рекомендовано ініціювати перегляд всіх інвестиційних договорів університету, укладених з 2005 по 2010 рік, та припинити реалізацію проекту забудови стадіону університету, забезпечивши його безумовне перебування у державній власності та функціонування за призначенням.



При цьому Міністерству внутрішніх справ доручено забезпечити безперешкодний доступ громадян на територію стадіону вишу для заняття фізичною культурою та спортом.



