Німецький художник намалював у Москві 3D-водоспад (фото)

Всесвітньо відомий німецький майстер стріт-арту Едгар Мюллер, який прославився тривимірними оптичними картинами-ілюзіями, намалював на московському асфальті вируючий водоспад.



"Коли ми їхали до Росії, ми й припустити не могли, що нас тут чекає. Жахлива спека і смог. Тому я практично відразу вирішив, що зображу щось пов`язане з водою. Коли побачив майданчик, зрозумів - тут буде водоспад", - розповів Мюллер.



Намальований бурхливий потік з`явився недалеко від великого торгового центру на південному заході Москви. Щоб побачити картину у форматі 3D, потрібно дивитися на неї через спеціальну, встановлену поруч лінзу. Вона спотворює перспективу, і зображення виходить об`ємним.



Німецького майстра ілюзій колеги та критики шанобливо називають "maestro madonnari" - майстер вуличного малюнка. Цей титул присуджено лише декільком художникам у світі. При цьому Едгар Мюллер ніколи не вивчав техніку малюнка, не відвідував художню школу або спецкурси.



"Я почав малювати у 10 років, а участь у конкурсі міського малюнка вперше взяв, коли мені було 16. Я завжди любив малювати не на стінах, не на папері, а саме на асфальті. Мені подобається бачити, як мої роботи змінюють простори міст, змінюють людей. Дорослі стають дітьми ", - зазначив Мюллер.



Першими роботами художника-самоучки були копії полотен знаменитих майстрів. Популярність Мюллеру принесла копія картини Караваджо Вечеря в Емаусі, яку Едгар намалював у 19 років.



Зараз німецький художник є автором десятків робіт по всьому світу. Для своїх картин-ілюзій він обирає міські площі і вулиці і створює на них 3D-світи.



Водоспад у Москві став частиною всесвітньої колекції. Серед робіт Мюллера - Повінь у Канаді, Льодовиковий період в Ірландії, сцена Апокаліпсису на одній з вулиць Німеччини та інші.



Залишаючи російську столицю, Едгар Мюллер жалкував, що дим, який заповнив місто, не дав йому сфотографувати зоряне небо. Знімки зірок - хобі художника. Правда, всі спроби зробити з фотографій 3D-картини закінчувалися, за словами автора, провалом. Космічні ілюзії більше були схожі на кадри із саги про зоряні війни, а етап "копіювання великих" Мюллер вже давно пройшов.



Зазначимо, в ці дні в Москві один за одним встановлюються рекорди зі спеки. Так, наприклад, учора, 9 серпня, повітря в місті прогрілося до 33,3 градуса, що на градус вище, ніж 9 серпня 1893.



Спекотною погодою скористалися рекламщики. Так, у Санкт-Петербурзі вони встановили рекламний щит, який поливає перехожих водою, а в Москві розвісили конструкції бурульок з гаслом "Бррр ... збадьорись!".

РИА Новости

