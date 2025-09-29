Нетипове забарвлення птаха пояснюється надлишком пігменту меланіну в пір'ї.

Українські полярники біля своєї антарктичної станції "Академік Вернадський", що на острові Галіндез, зафіксували пінгвіна з рідкісним "відхиленням" - у нього немає білих скронь. Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі та оприлюднили відповідне відео.

"Дивіться, якого незвичного пінгвіна зафільмувала біологиня Зоя Швидка біля "Вернадського". У нього майже немає білих смуг на скронях і потилиці, хоча вони є одним із маркерів виду субантарктичних пінгвінів. Саме ці птахи — найпоширеніші на нашому острові Галіндез. У сезон їхня кількість тут може сягати 7 тисяч!", - наголошують науковці.

За їхніми словами, нетипове забарвлення пінгвіна пояснюється надлишком пігменту меланіну в пір'ї - природного темного пігменту, який виробляє організм людей та тварин. Він відповідає за колір шкіри, волосся, пір’я та райдужки ока.

Меланізм або надмірне накопичення меланіну, пояснюють вчені, це генетично зумовлене явище, протилежне альбінізму. Воно може спостерігатися за нормальних умов у багатьох видів, навіть якщо для них типовим є інше забарвлення.

"Цей пінгвінчик, до речі, виглядав здоровим і жвавим", - зазначають у центрі.

Українські біологи пригадують, що у 2014 році спостерігали навіть повністю чорного пінгвіна. Проте таке явище — дуже рідкісне серед цих птахів, тож йому присвячують окремі наукові статті. Так, в одній з робіт журналу "Полярна біологія" за 2023 рік описана зустріч із субантарктичним пінгвіном з дивним забарвленням.

У статті йдеться: "Наскільки нам відомо, це другий офіційний випадок меланізму для цього виду з часу реєстрації першого випадку 1997 року та перший випадок для цієї колонії в затоці Надії на крайній півночі Антарктичного півострова…".

Новини від українських полярників

Нагадаємо, нещодавно в Антарктиці, на острові Галіндез, неподалік української полярної станції "Академік Вернадський", майже одночасно народилися двоє тюленів Ведделла. Науковцям вдалося зафільмувати, як самиця годує свого малюка - на відео можна побачити велику матусю, яка годує свою пухнасту "крихітку" - у перші дні малюки цього виду тюленя важать 25-30 кг. . При цьому чути розмову між мамою та малям: тварини видають цікаві звуки, в яких відчувається любов та ніжність.

