Рекордсменом за зростанням попиту серед роботодавців була вакансія комплектувальника.

В Україні помітно зросла кількість вакансій у сферах виробництва, робітничих спеціальностей, роздрібної торгівлі, освіти та на роботи за кордоном. Про це йдеться в релізі OLX Робота, який є у розпорядженні УНІАН.

Зазначається, що рекордсменом за зростанням попиту серед роботодавців у серпні була вакансія комплектувальника у сфері "Виробництво/робітничі спеціальності". Кількість оголошень, у порівнянні з травнем, зросла на 331%. Медіанна платня, яку пропонували становить 25 тисяч гривень.

Попит серед роботодавців має вакансія продавця у роздрібній торгівлі, однак найбільше зростання у цій сфері відбулось на посаду менеджера по роботі з клієнтами (+117% порівняно з травнем). Станом на серпень пропонували медіанну заробітну плату у 21 тис. грн.

Також перед початком навчального року на платформі зафіксували збільшення кількості вакансій у сфері освіти, зокрема на посаду викладач/вчитель. Зростання склало 96%. Медіанна зарплата на ці вакансії становила 14 тис. грн.

На низку вакансій попит серед роботодавців у серпні 2025 вищий на 50-60%, ніж у травні, серед них посади з такою медіанною платнею:

офіс-менеджер - 23 тис. грн;

рихтувальник (СТО, автомийки) - 50 тис. грн;

помічник кухаря - 21 тис. грн;

HR - 29 тис. грн;

плиточник (будівництво) - 45 тис. грн.

Експерти відмічають, що перед осіннім періодом на платформі спостерігали збільшення вакансій на роботу за кордоном. Наприклад, на посаду пакувальника кількість оголошень зросла на 213%. На інші вакансії зростання дещо менше: +65% на будівельника, +41% на різноробочого. Медіанна заробітна плата на ці вакансії орієнтовно 3000-5000 євро.

Ще одна тенденція, яку спостерігають експерти OLX Робота – зростання кількості вакансій на службу у Силах оборони. Зокрема з травня 2025 кількість таких оголошень по Україні зросла на 33%. Медіанна зарплата, станом на серпень, становила 70,5 тис. грн.

"Сезонність формує змішаний попит на ринку праці: це посади на робітничі спеціальності, зокрема за кордоном, а також – освітяни та працівники у сфері клієнтського сервісу. Деякі тенденції зберігаються протягом всього року, зокрема потреба у кандидатах до Сил оборони", - резюмували експерти.

Ринок праці в Україні - останні новини

За даними Державної служби зайнятості, кількість пропозицій вакансій в Україні на початку серпня становила 241 тисячу. При цьому шукали нову роботу 132 тисячі осіб. Таким чином на одного шукача роботи через Єдиний портал вакансій припадало два вакантних робочих місця. Дефіцит робочої сили обумовлений військовими діями в країні та суттєвими змінами в економіці.

Раніше повідомлялося, що в Україні існує розрив у зарплатах між чоловіками та жінками, який становить майже 19%, подекуди ця різниця сягає - 25%. За словами HR-експертки Тетяни Пашкіної, причинами може бути неможливість виконувати більший обсяг роботи через завантаженість хатніми справами, нижча оплата "жіночих" професій та відсутність дієвих програм для подолання гендерної нерівності.

