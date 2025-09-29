Цей завод - частина російського ВПК, без якої зривається складання й ремонт сучасної зброї Росії.

У Брянській області Росії було уражено "Карачевський завод "Електродеталь". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Коваленко розповів, що цей завод спеціалізується на виробництві електричних з’єднувачів та конекторів - базових елементів для військової техніки.

Продукція заводу використовується у системах управління ракетами, авіаційній та космічній техніці, танках, бронетранспортерах та іншій бронетехніці, комплексах зв’язку та приладів управління.

"Фактично "Електродеталь" - це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання й ремонт сучасної зброї РФ. Завод виробляє десятки тисяч найменувань з’єднувачів, які йдуть у замкнуті контури електроніки бойових систем", - написав Коваленко.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 27 вересня далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відпрацювали по станції "Тиньговатово", зупинивши роботу нафтоперекачувальної станції в Чуваській Республіці Росії.

Ця НПС знаходиться за тисячу кілометрів від України, в населеному пункті Конар. Транспортування нафти через цю НПС було призупинено.

А 13 вересня ударні БпЛА ГУР уразили критично важливе для російського військово-промислового комплексу підприємство хімічної промисловості - завод "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї Росії.

