Volkswagen T-Roc - компактний SUV від німецького автовиробника, що виготовляється з 2017 року.

У минулому місяці кількість нових реєстрацій легковиків у Європі збільшилася на 5% (якщо порівнювати з серпнем 2024 року) і становила 790 177 одиниць. Такі дані наводить Motor1.

Найбільшим попитом користувався кросовер Volkswagen T-Roc, який завершив місяць з показником у майже 15 тисяч реалізованих автомобілів. Його найближчими конкурентами стали Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross. Обидві моделі доволі суттєво відстають від лідера, хоча розрив не критичний.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у Європі:

Volkswagen T-Roc – 14693 одиниці (+14%);

Dacia Sandero – 13834 (-11%);

Toyota Yaris Cross – 12201 (-8%);

Volkswagen Tiguan – 12094 (+23%);

Renault Clio – 12091 (-1%);

Hyundai Tucson – 11350 (+28%);

Dacia Duster – 9813 (-16%);

Toyota Yaris – 9666 (-6%);

Opel Corsa – 9585 (+2%);

Volkswagen Golf – 9444 (-2%).

Раніше стало відомо, що загалом у цьому році лідером європейського авторинку став автомобіль Renault Clio. Причиною популярності моделі фахівці вважають доступну ціну та економність у поєднанні зі стильним дизайном та приємною керованістю.

Також повідомлялося, що у серпні найбільшим попитом на автомобільному ринку Євросоюзу користувалися гібридні авто, тоді як бензинові опинилися лише на другій позиції. Третє посіли електромобілі.

