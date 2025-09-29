За період контрнаступальної операції ЗСУ звільнили близько 175 кв. км території.

На Добропільському напрямку завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні. Про це Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський повідомив в Telegram, зазначивши, що присвятив ще один день роботі у частинах, які діють на головних напрямках фронту.

Він зазначив, що провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції.

"Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні. Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769", - повідомив Сирський.

При цьому додав, що загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки та розкрив масштаби звільненої території:

"За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 кв. км. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км".

Також Сирський зазначив, що віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів.

Повідомив, що ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.

Добропільський напрямок - що там відбувається

Як повідомляв УНІАН, український офіцер із позивним "Алекс" 27 вересня написав у Телеграм-блозі, що ситуація в районі Добропільского прориву росіян нарешті схилилася на користь Сил оборони.

Він зазначав, що на Добропільському напрямку наступальні плани противника остаточно зломлені, адже ще 1-2 тижні тому росіяни розраховували на те, що їм там вдасться підтягнути ресурси і розвинути успіх.

За словами офіцера, ситуація на цій ділянці зовсім нещодавно була "50 на 50", попри оптимістично намальовану конфігурацію лінії зіткнення на мапі із красивими "котлами".

