Поки що нафтопереробний завод працює на 75% потужності.

Санкції Європейського Союзу два місяці тому вдарили по індійській нафтопереробній компанії Nayara Energy Ltd., зануривши її в кризу. Тепер же діяльність і продажі компанії відновлюються завдяки державній підтримці та обхідним рішенням.

Видання Bloomberg пише, що нафтопереробна компанія, яка частково належить російській "Роснефти", співпрацює з банками, зокрема з Державним банком Індії, для проведення платежів у місцевій валюті. Індійський кредитор UCO Bank вже отримав схвалення уряду на співпрацю з Nayara на початку вересня і, як очікується, буде керувати закордонними транзакціями.

Діяльність компанії також повертається до норми, що дає їй змогу не тільки виконувати свої внутрішні зобов'язання - постачати понад 6500 паливних заправок, - а й відновлювати експортну мережу за допомогою плавучих сховищ і флоту суден, зокрема й підсанкційних. За словами урядового чиновника, принаймні один державний переробник, Hindustan Petroleum Corp., збільшив закупівлі продукції у Nayara.

Поки що НПЗ працює на 75% потужності, і цей рівень збільшується, повідомило джерело. За його словами, НПЗ у Вадінарі, який раніше покладався на низку сортів нафти з Саудівської Аравії, Іраку та Росії, тепер працює переважно на російській нафті марки Urals і з невеликими обсягами індійського "чорного золота".

Варто зазначити, що проблеми Nayara ще не закінчилися. Навіть після зустрічей з керівництвом НПЗ великі кредитори із зарубіжними активами, як-от SBI, підтримують тільки внутрішні платежі в індійських рупіях, повідомили джерела.

За даними Kpler, у вересні завод планує експортувати майже 2,2 млн барелів продукції - це менше половини обсягу, проданого за той самий період минулого року. Більше половини обсягу, вже завантаженого цього місяця в західному порту Вадінар, простоює або бере участь у перевалюванні з судна на судно поблизу Сохара біля берегів Оману.

Частину нафтопродуктів Nayara відправляють на зберігання в танкерах у морі. Згідно з даними з відстеження суден, з кінця серпня щонайменше чотири так званих плавучих сховища в місці перевантаження з судна на судно біля порту Сохар прийняли майже 130 000 тонн.

Санкції проти Nayara - головні новини

Оголошення в липні про введення санкцій Євросоюзу щодо Nayara, зроблене главою зовнішньополітичного відомства ЄС Каєю Каллас, застало компанію зненацька. Це швидко призвело до зміни керівництва і заморожування навіть базового програмного забезпечення, що залежить від західних постачальників, таких як Microsoft Corp.

Кілька з 11 членів ради директорів негайно подали у відставку, зокрема генеральний директор Алессандро Дес Дорідес та інші особи, які є громадянами ЄС. Криза посилилася, коли судноплавні компанії, такі як Great Eastern Shipping Co., розірвали контракти після того, як страхові клуби P&I, що підтримуються ЄС, відмовилися від страхового покриття. Банки лише погіршили ситуацію.

