Знищено російський гелікоптер Мі-28.

Українським військовослужбовцям вдалося збити російський гелікоптер Мі-28 у районі н.п. Котлярівка, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний "Мадяр").

"Пілоти 59 бригади Сил безпілотних систем знищили гелікоптер Мі-28 FPV- дроном", - написав він у Telegram. При цьому продемонстрував відео збиття російського гелікоптера.

У 59 ОШБр безпілотних систем ім. Якова Гандзюка (Степові хижаки) також прокоментували цю подію.

"Результат — робота розвідки й наших людей. Хто прилітає туди "на оглядини" — нехай готується. На майбутнє: не робіть нам "сюрпризів" з повітря — це вам дорого обійдеться. Честь маємо", - повідомили вони у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2025 року на військовій базі у Тверській області Росії було знищено російський ударний вертоліт Мі-28. Вибухові пристрої заклав український партизан, який проник на закриту територію

Партизанський рух "Народний Спротив України" зазначав, що партизан проник на територію 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації, що розташований біля міста Торжок. Він заклав два вибухові пристрої під стійки шасі Мі-28, який перебував на відкритій стоянці поблизу злітно-посадкової смуги.

У "Народному Опорі України" нагадали, що росіяни часто застосовують ударні вертольоти Мі-28 для ударів по Україні.

