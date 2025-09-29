У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: курс долара і євро 29 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 29 вересня, знизився на 1 копійку і складає 41,64 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 20 копійок і складає 48,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,04 гривні, а євро - за курсом 47,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився на попередньому рівні і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 29 вересня, також не змінився і складає 49,02 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на понеділок офіційний курс долара до гривні на рівні 41,8 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,41 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 30 копійок.

Курс долара до гривні в банках України 29 вересня знизився на 1 копійку – до 41,69 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,23 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 48,90 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,20 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: