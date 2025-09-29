У ролику знялися Зак Ефрон, Джиммі Батлер, Морган Воллен і Педді Пімблетт.

Компанія Electronic Arts випустила новий лайв-екшен трейлер Battlefield 6, у якому знялися Зак Ефрон, баскетболіст Джиммі Батлер, співак Морган Воллен і боєць UFC Педді Пімблетт.

У ролику знаменитості приміряли ролі чотирьох класів із гри й ефектно висадилися на полі бою. Однак у середині трейлера все змінюється - ракетний удар знищує зірок, і їхнє місце займають звичайні солдати.

У мережі кажуть, що це підколка на адресу Call of Duty, де за останні роки з'явилося безліч скінів знаменитостей і фантастичних персонажів, приміром, Ніккі Мінаж, Бівіс і Батхед, Черепашки-ніндзя, і багатьох інших.

Майже відразу після анонсу розробники Battlefield 6 заявили, що хочуть зробити скіни більш приземленими. Студія не хоче відходити від "ДНК" серії.

Реліз Battlefield 6 заплановано на 10 жовтня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що технічний директор Battlefield 6 пояснив, чому в грі немає трасування променів. Розробники зробили наголос на продуктивність.

Крім того, нещодавно гравці розкритикували головне меню Battlefield 6, але розробники не будуть переробляти його. Навіть на релізі меню залишиться трохи незграбним, розповів технічний директор проєкту.

