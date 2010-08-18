Розпочався кастинг на участь у Національному відборі Євробачення-2011

В одному зі столичних нічних клубів 19 і 20 серпня відбудеться кастинг на участь у Національному відборі представника від України на пісенному конкурсі Євробачення-2011.



Як повідомили у прес-службі Першого національного, свої заявки вже подали переможниця торішнього конкурсу Нова хвиля Джамала, учасниця від Росії на Євробаченні-2009 Анастасія Приходько, учасники Фабрики зірок Олексій Матіас і Дмитро Каднай, Ель Кравчук, Єва Браун, дует Пара Нормальних, група Заклепки та багато інших виконавців.



Нагадаємо, на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2010 Україну представляла співачка Alyosha (Альоша, справжнє ім’я - Олена Кучер) з піснею Sweet people, яка принесла їй десяте місце.

ЛIГАБiзнесIнформ



