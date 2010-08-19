Цими вихідними, 21-23 серпня у найбільшому замку Львівської області відбудеться музичний фестиваль Захід-2010.



Як повідомили організатори, рішення провести фестиваль у замку XVI сторіччя було прийнято задля розвитку та популяризації туристичного інтересу до пам`ятників архітектури.



"Більше того, відвідувачам буде цікавіше відвідати величну споруда та ще й побувати на фестивалі", - говориться в повідомленні.



Як повідомляється, гаслом фестивалю буде Своя культура. Тому що це круто.



Організатори наголошують, що підтримка української музики, літератури та мистецтва - головна мета фестивалю. Крім того, захід спрямований на популяризацію активного

відпочинку молоді та розвиток туристичної зацікавленості регіоном.



Так, на фестивалі проводитимуться змагання з футболу,

волейболу, фрісбі, а також різноманітні розважальні конкурси.



Серед музикантів, що виступлять на двох сценах фестивалю - Ot Vinta, Мертвий півень, НеДіля, Димна суміш, The ВЙО, Флайза, Горгішелі, Карна, Тінь сонця, Оркестр Янки Козир, Холодне сонце, Бандурбенд, Los Colorados, КораЛЛі і багато інших.



Крім того, Захід запропонує відвідувачам насичені літературну і театральну програми.

Корреспондент

