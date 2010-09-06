Нова книжка Кокотюхи “Таємниця козацького скарбу” – продовження “Тореадорів...” Нестайка

Днями в Києві презентували підлітковий детектив видавництва АБА-Ба-Га-Ла-Ма-Га автора Андрія Кокотюхи “Таємниця козацького скарбу”.

За сюжетом детективу, двоє школярів і дівчинка Галка намагатимуться відшукати козацький скарб – бочку золотих монет і золоту козацьку булаву. Понад три століття ведуться пошуки цього безцінного скарбу, і лише в наші дні двоє друзів під час літніх канікул наближаються до розгадки таємниці. Пан чи пропав, втікати чи залишатися, жити чи вмерти – ось такі непрості дорослі запитання постають перед відважними героями книги.

– Свою книжку я почав писати, ще коли мені тринадцятий минало, – зізнається Андрій Кокотюха. – Тоді я перечитував чи у восьмий, чи у двадцять восьмий раз Всеволода Нестайка “Тореадорів з Васюківки”. Так у мене і з’явилась ідея написати щось схоже.

За словами автора, навіть більшість героїв запозичено в Нестайка. Лише цапа Борю претворено на страуса Футбол. Але так само молоді герої протистоять компанії підлітків-розбишак та “чорним” археологам.

– Я не можу назвати цю книжку дитячою, – каже письменник. – Вона підліткова. Адже вибір за дітей часто роблять батьки, а підлітка можна обдурити лише раз. Тож їхній вибір книжки – це обдуманий крок. А для письменника найважче – це заставити когось купити його твір.

Андрій Кокотюха – український письменник, що заявив про себе в 1997 році своїм твором “Шлюбні ігри жаб”, написавши після цього ще майже два десятки книжок. Серед його доробку такі суспільно-політичні роботи, як: трилогія “Кримінальна Україна”, “Резонансні справи МВС” (у співавторстві з К.Стогнієм), “Чому Україна не Росія” та інші.

Катерина Зінов’єва