Тернопільщина ініціює проголошення Року Богдана Лепкого

Громадськість Тернопільської області ініціює проголошення в регіоні 2011 року Роком письменника, вченого та громадського діяча, уродженця області Богдана Лепкого.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова обласного товариства «Меморіал» Богдан ХАВАРІВСЬКИЙ, з відповідною ініціативою представники місцевих громадських організацій та державних установ письмово звернулися до голів облдержадміністрації та обласної ради.

У зверненні пропонується у рамках Року Богдана Лепкого упорядкувати пам’ятні місця, пов’язані з життям та діяльністю письменника, вручити Всеукраїнську премію ім. Братів Богдана та Левка Лепких, провести міжнародну науково-практичну конференцію «Богдан Лепкий та світова культура» і за її матеріалами видати збірку, видати книгу лауреата премії Братів Лепких Романа ЛУБКІВСЬКОГО «Син Золотого Поділля», каталог книжкових знаків «Журавлі повертаються додому».

Також автори звернення пропонують у бібліотеках, музеях та архівах підготувати книжково-документальні тематичні виставки, у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки здійснити постановку вистави за мотивами казок Б.Лепкого, видати спецвипуски літературно-мистецьких газет «Русалка Дністрова» та «Жайвір», присвячені Б.Лепкому.

Крім того, громадськість пропонує організувати фестиваль стрілецької пісні тощо.

Представники громадськості також пропонують звернутися до голів Івано-Франківських облдержадміністрації та обласної ради про оголошення Року Богдана ЛЕПКОГО і на теренах сусідньої області, з якою теж пов’язане життя митця.

«Для того, щоб відзначити Рік Богдана Лепкого на високому державному рівні, уже створено значну базу. У Тернополі на вулиці Богдана Лепкого днями було відкрито стелу письменникові. Побачила світ книга Михайла ОНИСЬКІВА і Віктора УНІЯТА «Сподвижники поля духовного» про лауреатів Всеукраїнської премії імені Братів Лепких. У Бережанському музеї Богдана Лепкого відбувся семінар, присвячений творчості письменника, а тернопільський науковець Надія БІЛИК підготовила до друку 2-й том неопублікованих за радянської влади творів Богдана Лепкого», – зауважив Б.ХАВАРІВСЬКИЙ.