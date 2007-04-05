“Молоде радіо” відкриває “Корчму” – програму про етнічну музику

“Молоде радіо” відкриває нову програму про етнічну музику, яка буде мати назву ”Корчма”.

Інколи в житті є миттєвості, коли хочеться поринути в часи наших предків, відчути всю силу середньовіччя. Зрозуміти та осягнути смак справжнього життя. Відчути звуки древньої музики й взяти участь у народних традиціях різних континентів. Подолати час і простір допоможе програма “Корчма”.

”Корчма” – це серія передач про світову етнічну культуру, зокрема музичну. Проект складається з серії програм, які присвячені розвитку народної музичної культури різних народностей від їхньої історії до становлення народної традиційної музики на сучасній сцені.

Її ведучий Петро Буяк в ефірі Хвилі української музики “Молоде радіо” допоможе зануритись у фольклорний світ різних народів.

Протягом 30 хвилин можна буде ознайомитися з історією окремого народу світу, дізнатися усе про їхню культуру, звичаї легенди й традиції, відчути ритми прадавньої фольклорної музики, почути як звучать давні й сучасні народні музичні інструменти, побувати на світових фестивалях народної музики.

Слухайте програму в ефірі Хвилі української музики: ”Молоде радіо”: четвер, 17:00, субота 12:00 (повтор).

”Молоде радіо” прагне розширювати географію – причому не лише слухачів, а й авторів. “Корчма” – перша програма “Молодого”, яка робиться не у київській студії радіо.

Її автор Петро Буяк і звукорежисер Володимир Таранович живуть і творять в Івано-Франківську.

За матеріалами Молоде радіо