Фільм про Одесу увійшов до найвпливовіших документальних стрічок

Журнал Entertainment Weekly опублікував список з 12 документальних фільмів, що змінили світ. До списку увійшов фільм, що розповідає про життя Одеси.

Перше місце посіла стрічка Майкла Мура "Фаренгейт 9/11" (Fahrenheit 9/11). За словами авторів рейтингу, Фаренгейт 9 / 11 визнано найвпливовішим документальним фільмом, тому що практично кожна порушена в ньому тема викликала жваве обговорення як в суспільстві, так і в уряді.

Друге місце посів фільм Моргана Сперлока Подвійна порція (Super Size Me), що вийшов у 2004 році. Головним героєм стрічки виступав сам Сперлок, який протягом місяця харчувався лише їжею з Макдональдсу. Результатом цього став не тільки набір ваги, але і значне погіршення здоров`я Сперлока. Після цього Макдональдс скасував у США подвійні порції і став вказувати харчову цінність продуктів безпосередньо на упаковці.

На третьому місці - Незручна правда (An Inconvenient Truth) Девіса Гуггенгейма. Стрічка, що вийшла в 2006 році, являє собою фактично запис лекції Альберта Гора, присвяченій глобальному потеплінню. Фільм отримав Оскар у категорії Найкращий документальний фільм, а сам Гор за свої зусилля щодо привернення уваги світової громадськості до проблем потепління удостоївся Нобелівської премії миру.

У рейтинг найвпливовіших документальних фільмів також увійшов радянський експериментальний фільм 1929 Людина з кіноапаратом Дзиги Вертова, що розповідає про життя Одеси.

Серед інших фільмів - Тонка блакитна лінія, присвячена журналістському розслідуванню, яке призвело до скасування вироку у справі про вбивство поліцейського.

Нагадаємо, що днями британська газета The Guardian склала рейтинг найвпливовіших кінематографістів. Перше місце посів Джеймс Кемерон, режисер фільмів Титанік і Аватар.



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