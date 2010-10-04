Вокалістка Morcheeba приїхала до Києва з півторарічним сином

До Києва прилетів знаменитий британський музичний гурт Morcheeba, який сьогодні, 4 жовтня, відіграє концерт у Жовтневому палаці.

Музиканти прибули до української столиці в неділю, 3 жовтня. Того ж дня Скай Едвардс і Росс Годфрі, двоє з трьох учасників "золотого складу" Morcheeba, дали прес-конференцію в готелі Прем`єр Палас.

На прес-конференції музиканти розповіли про новий альбом Blood Like Lemonade, записаний після повернення у гурт вокалістки Скай Едвардс і тур у його підтримку, в рамках якого вони, власне, і прибули до Києва.

Скай Едвардс прилетіла до Києва зі своїм молодшим сином, півторарічним Гілі. Співачка розповіла, що вперше хлопчик поїхав із Британії півтора роки тому, у віці 7 тижнів – це були гастролі Скай до Києва з її сольним проектом. З тих пір син подорожує з нею.

Нагадаємо, що концерт Morcheeba відбудеться сьогодні, 4 жовтня, у Міжнародному центрі культури та мистецтв (Жовтневий палац). Початок о 19:00.

Корреспондент.net