В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Відкриття третього місяця фотографії у Києві “Фотобієнале 2007”.

Протягом квітня-червня у музеях, галереях, виставкових залах та інших місцях, більш ніж сорок виставок, продемонструють твори іноземних та вітчизняних фотографів.

На прес-конференції організатори проекту детально розкажуть про фестиваль фотографії 2007 року, про його цілі та завдання, склад учасників та програму. Планується провести радіо-конференцію з засновником, старішого у світі Місяця Фотографії у Парижі, генеральним комісаром Місяця фотографії в Парижі, директором Європейського будинку фотографії Жаном-Люком Монтеросо. Учасники: Організатори третього місяця фотографії у Києві, художній директор фото фестивалю Євген Солонін; головний куратор проекту Ігор Оксамитний. Від партнерів Фотобієнале 2007: голова Представництва “Epson Europe B.V.” в Україні Тору Ямадзакі, директор компанії “КиївПідземШляхБуд” Дмитро Андрієвський (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація до 10 квітня office@epson.ua. Телефон: 492-97-05. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.