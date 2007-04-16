Відбудеться дискусія «Фантастика: побрехеньки для інфантильних романтиків чи новий вимір реальності?»

У суботу 21-го квітня о 14.00 в аудиторії 209 Експоцентру “Спортивний”, що на вул. Фізкультури 1, відбудеться дискусія на тему “Фантастика: побрехеньки для інфантильних романтиків чи новий вимір реальності?” за участю відомих українських письменників-фантастів, літературознавців і публіцистів. У рамках дискусії також відбудеться пезентація нової серії фантастичної літератури “Main Stream”.

Гості дискусії стануть свідками палкої суперечки між письменниками-фантастами й літературознавцями: фантастика – це справжня література чи штампування банальних сюжетів?

Серед серйозних літературознавців за сучасною фантастикою закріпилась стійка репутація літератури для інфантильних. Назви книжок, стиль оформлення, герої, сюжети – більшість з них яскраві, крикливі й страшенно схожі. Щоб переконатися у цьому варто зайти до першого-ліпшого книжкового магазину та оглянути полицю з фантастикою. Письменникам-фантастам дорікають лінощами – зацікавити читача химерним світом, легше, ніж описувати реальні сюжети й реальних героїв. Усе необхідне для успіху – це дракони, лицарі йпобільше магії. І для продукування такого сюжету зовсім не потрібно мати енциклопедичні знання і досконально розбиратися в історичних та етнографічних нюансах.

Прихильники фантастики заперечують: “Легко придумати світ, в якому сонце зелене, важко придумати, чому й навіщо воно зелене – в цьому і полягає мистецтво письменника-фантаста”. Написання якісного фантастичного твору потребує дуже багатої фантазії і наполегливості. Якщо вигадуєш справді новий світ, треба продумувати все – від природних законів, що в ньому діють, до політичного устрою та історії. Магія, екзотичні герої, чарівні тварини – все це збагачує сюжет, додає барвів, яких іноді дуже бракує реальності. Фантастика, по суті, єдина віддушина романтизму в літературі, зосередженій на постмодернізмі і соцреалізмі, це казки нашого часу, а казки, як відомо, вічні.

Учасники дискусії:

1. Сергій Дяченко – письменник, сценарист, визнаний найкращим письменником-фантастом Європи у 2005 році

2. Сергій Капранов – кандидат філософських наук, культуролог, сходознавець

3. Володимир Арєнєв - письменник

4. Тетяна Рязанцева - літературознавець, журналіст

5. Валентин Авраменко - письменник

Модератор: Катерина Хінкулова – письменниця, прдюсер ВВС

Дискусія супроводжується виступом мімічної трупи “Й”

Приходьте і візьміть участь у суперечці!

Організатор: Видавництво «Зелений Пес»

Вхід вільний

Акредитація бажана

Контактні особи:

Оксана Левицька – тел/факс 467 50 24,

Уляна Ходорівська – 8 050 553 57 32, 467 50 24, (e-mail: verlag@greenpes.com)