Відбудеться презеньація книги Тетяни Рязанцевої «Бранець вічності. Аспекти поетичної творчості Олекси Степановича».

У книзі розглядаються різноманітні аспекти творчості одного з найбільш своєрідних і водночас найменш досліджених українських поетів — Олекси Стефановича (1899—1970).

Автор зосереджує увагуна трансформації тем і мотивів метафізичної поезії у літературі ХХ століття.

Творчість українського митця розглянуто в парадигмі європейської метафізичної поезії, у зіставленні з творами М. Цвєтаєвої та Ф. Гарсіа Лорки. Побіч літературознавчих розвідок, видання містить хронологію життя і творчості О. Стефановича, а також — у додатках — спогади друзів і сучасників про поета. Дослідження Тетяни Рязанцевої — перша спроба комплексного аналізу поетичної спадщини О. Стефановича — є результатом десятирічної праці автора.