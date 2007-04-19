18 мільйонів доларів планують отримати на торгах аукціону “Сотбі” за акварель Поля Сезанна

“Натюрморт із зеленою динею” вважають однією із найцінніших акварелей художника, що належать до приватних колекцій.

Роботу написано 1906 року. Останні два десятиліття вона була в колекції Джузеппе Ашкеназі. Загалом же 8 травня на торгах у Нью-Йорку, де продаватимуть картини модерністів та імпресіоністів, аукціонери розраховують отримати приблизно півмільярда доларів. Серед інших лотів, роботи Пікассо, Міро, Модильяні та Кандинського.

За матеріалами ICTV