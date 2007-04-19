18 мільйонів доларів планують отримати на торгах аукціону “Сотбі” за акварель Поля Сезанна
14:01, 19 квітня 2007Культура
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Роботу написано 1906 року
“Натюрморт із зеленою динею” вважають однією із найцінніших акварелей художника, що належать до приватних колекцій.
Роботу написано 1906 року. Останні два десятиліття вона була в колекції Джузеппе Ашкеназі. Загалом же 8 травня на торгах у Нью-Йорку, де продаватимуть картини модерністів та імпресіоністів, аукціонери розраховують отримати приблизно півмільярда доларів. Серед інших лотів, роботи Пікассо, Міро, Модильяні та Кандинського.
За матеріалами ICTV
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