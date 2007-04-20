Нову літературну премію заснували НСПУ та австралійський фонд Ернеста і Наталії Гуляк

Київ. 20 квітня. УНІАН. Національна спілка письменників України та фонд Ернеста і Наталії Гуляк (Австралія) заснували нову літературну премію, покликану привертати широку увагу громадськості та ЗМІ найталановитіших творів сучасного вітчизняного письменства.

Про це 19 квітня повідомив на прес-конференції в УНІАН голова Спілки письменників України Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.

За його словами, причиною такої ініціативи, зокрема керівництва Спілки письменників, стала непрозорість присудження Шевченківської премії, а також заснування численних премій, які мають лише пафосні назви.

На думку В.ЯВОРІВСЬКОГО, «їх сьогодні така незліченна кількість, що вони знецінені навіть у грошовому еквіваленті”. Навіть щодо Шевченківської премії, за словами голови НСПУ, чути дуже багато нарікань, що “якісь давні шлейфи за нею тягнуться”.

За словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, “саме через те, ми з ініціативи Василя ШКЛЯРА (заступник голови НСПУ – УНІАН) вирішили уніфікувати ці літературні премії, якось їх упорядкувати, зробити їх помітними й значними, а, найголовніше, що ми прийшли до потреби мати премію, яка була б альтернативою Шевченківській».

За задумом засновників, премія присуджуватиметься за високохудожні твори, що опубліковані впродовж року й стали яскравими й резонансними явищами української літератури. Премія щороку вручатиметься одному автору, а в разі появи винятково самобутніх творів – не більше, як двом. За відсутності гідного кандидата певного року премія може не присуджуватися.

Лауреатів премії за підсумками кожного року визначатиме Комітет у складі 13 осіб із числа авторитетних письменників, критиків, видавців України. Визначення лауреата відбуватиметься напередодні Шевченківського свята «В сім’ї вольній, новій», яке НСПУ проводить щороку почергово в різних областях України.

Вручатиметься премія 22 травня в тому обласному центрі України, де вшановуватиметься пам`ять Кобзаря.

Лауреатові премії вручатиметься диплом, нагрудний знак і грошова винагорода в сумі 30 000 гривень (ця сума щороку зростатиме).

Премію почнуть вручати з 2008 року. «Оскільки премію засновано лише тепер, то перше її вручення відбудеться наступного року в Дніпропетровську, бо Дніпропетровська область перейме естафету Шевченківського свята саме наступного року», - заявив В. ШКЛЯР.