Названо мультфільми-номінанти на премію Оскар

Американська кіноакадемія оприлюднила лонг-лист (довгий список) мультфільмів, які в лютому 2011 року поборються за Оскар у номінації Найкраща анімаційна стрічка.

До списку увійшли 15 картин, серед яких Шрек назавжди (Shrek Forever After), Мегамозок (Megamind), Альфа і Омега: Ікласта братва (Alpha and Omega), Кішки проти собак: Помста Кітті Галор (Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore ), Нікчемний я (Despicable Me), Як приборкати дракона (How to Train Your Dragon), Легенди нічних вартових (Legend of the Guardians: The Owls of Ga`Hoole), Історія іграшок: Велика втеча (Toy Story 3).

Серед номінантів на Оскар також виявилися мультфільми Мрії Джінші (The Dreams of Jinsha), Ідіоти і ангели (Idiots and Angels), Ілюзіоніст (The Illusionist), Мій собака Тюльпан (My Dog Tulip), Літні війни (Summer Wars), Рапунцель: Заплутана історія (Tangles), Феї: Чарівний порятунок (Tinker Bell and the Great Fairy Rescue).

Зі списку академікам належить відібрати три анімаційні картини, між якими і розгорнеться боротьба за статуетку.

Вісімдесят третя церемонія вручення нагород американської кіноакадемії відбудеться 27 лютого 2011 року в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що в жовтні 2010 року було оголошено фільми-номінанти на Оскар в категорії Найкращий іноземний фільм.

