Вона захоплюється країною-агресоркою.

Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль нахвалює життя у Російській Федерації, яка веде загарбницьку війну проти України.

Науковиця веде свій Telegram-канал, в якому засуджує "численні битви проти людства від Гази до Сирії і далі", однак виступати проти російського вторгнення в Україну не поспішає. Навпаки, вона ділиться фотографіями свого "сільського" життя в Росії.

У неділю Кнайсль розповіла підписникам, що привела у місцеву церкву, яку побудували ще у 1820-х роках, одного зі своїх котів, а місцеві жінки вітали його "з теплими посмішками":

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"Це - Росія! Я також відчуваю себе тут бажаною гостею, хоч і не дуже розумію службу, але в повітрі панує спокій, якого не було в церкві, звідки я приїхала".

Що відомо про Кнайсль

Як відомо, австрійська дипломатка, журналістка і науковиця обіймала посаду міністра закордонних справ Австрії в уряді Себастіана Курца (2017-2019) як незалежна фігура при підтримці правопопулістської партії FPÖ.

У 2018 році вона стала відомою у всій Європі після того, як запросила кремлівського правителя Путіна на своє весілля та станцювала із ним вальс.

У 2021 році вона увійшла до складу наглядової ради російської нафтогазової компанії Rosneft, а вже за кілька років остаточно переїхала до Росії, аби очолити новостворений аналітичний центр GORKI при Санкт‑Петербурзькому державному університеті.

Згідно з даними з мережі, її двох поні перевезли до Росії на військовому російському літаку.

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