Розробка цього дива техніки зайняла у країни-агресора кілька років.

Росіяни заявили про запуск у серійне виробництво зенітної системи малого радіусу дії "Тайфун ПВО", яка посяде проміжне місце між зенітними гарматами та зенітно-гарматними ракетними комплексами "Панцирь". Про це повідомляє Defense Express.

Російська бойова машина "Тайфун-ПВО" пройшла серійні випробування ще торік. За словами генерал-майора російської авіації Володимира Попова, комплекс дуже потрібен армії держави-агресора як для використання на лінії фронту, так і для прикриття тилових об’єктів.

Зокрема Попов вважає, що "Тайфун-ПВО" є гарним інструментом протидії безпілотникам і зможе прикривати зокрема нафтопереробні заводи, залізничні станції та великі мости.

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Як зазначають аналітики Defense Express, "Тайфун-ПВО" також може прикривати війська на марші, має захист від куль та від мінної небезпеки.

Боротися з повітряними цілями "Тайфун-ПВО" може двома способами. Перший варіант – це кулеметна турель, другий варіант – це переносний зенітно-ракетний комплекс. В обох випадках потрібно, щоб стрілець висунувся з люка в даху кабіни і почав стріляти з кулемета чи ПЗРК.

Росіяни стверджують, що ця машина здатна вести вогонь на швидкості до 20 км/год.

Інші новинки зі світу озброєнь

Як писав УНІАН, Британія, Італія та Японія спільно працюють над створенням надзвукового малопомітного літака, який планується поставити на озброєння до 2035 року. Машину хочуть зробити здатною до далеких перельотів із великим корисним навантаженням, вочевидь, вглиб ворожої території.

Також ми розповідали, що Україна першою у світі створила новий клас зброї – зенітні дрони. Наразі жодна інша країна не має нічого подібного на озброєнні.

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