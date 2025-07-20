Нардеп розкрив маловідомі факти про причини недобору особового складу в армії.

Нестача особового складу залишається однією з найбільших проблем Сил оборони. Однак, схоже, що недостатні темпи мобілізації серед іншого спричинені деякими "абсурдними" ситуаціями. Про це заявив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він розповів, що якось на засіданні комітету у Верховній Раді обговорювалася проблема того, що більше мільйона українських чоловіків досі не стали на військовий облік, або не оновили облікові дані. На запитання депутатів, чи сповіщали цих людей повістками, була неочікувана відповідь: "Не всіх. Бо не було грошей на конверти".

"Ви розумієте? Не було грошей на конверти, щоб сповістити людей. Це абсурд!" – обурюється народний депутат.

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Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, за даними нардепа Романа Костенка, щомісяця Україна мобілізує близько 30 тисяч новобранців. При цьому він поскаржився, що місцева влада не хоче виконувати покладені на неї законом обов’язки щодо проведення мобілізаційних заходів.

Також ми розповідали, що Міноборони виступило проти ідеї дозволити бронювання громадян, які не стоять на військовому обліку, або не оновили облікові дані.

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