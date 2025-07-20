Блогери отримали якісь валізи.

Наступна частина Battlefield називатиметься просто Battlefield 6, і її повноцінний анонс відбудеться вже наприкінці липня.

Про це стало відомо після того, як стример Doom49 опублікував фото подарункового набору від EA у вигляді невеликої валізи з логотипом гри.

Трохи пізніше блогер RivalxFactor підтвердив, що розсилка була частиною підготовки до презентації, яку запланували на 29 липня. Там обіцяють інтерв'ю з розробниками та демонстрацію гри за участю контент-мейкерів.

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Раніше видавець уже говорив, що планує випустити новий Battlefield до березня 2026 року, а влітку - провести великий показ. Зараз гру тестують у закритому режимі, і, як це зазвичай буває, у мережу все одно витекла купа геймплея, незважаючи на NDA.

Battlefield 6 створюють відразу чотири внутрішні студії, DICE, Motive, Criterion і Ripple Effect, об'єднані під брендом Battlefield Studios, а дія розгорнеться в сучасній війні.

Раніше ми розповідали, що розробники нового Battlefield розповіли про систему руйнування. Розробники намагаються зробити так, щоб руйнування не просто прикрашали бій, а давали тактичні можливості.

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