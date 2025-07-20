Наразі в Україні спостерігається серйозна проблема - недостатнє фінансування природоохоронних заходів.

В українських річках більше не зустрічаються осетер атлантичний і шип - ці два види осетрових офіційно визнані зниклими зприродних водойм країни.

Під загрозою зникнення опинилися й інші представники осетрових, які раніше були звичними для української фауни, зокрема білуга, севрюга, стерлядь та осетер руський. Про це "Главкому" повідомила іхтіологиня Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь. За її словами, за останні сто років Україна фактично втратила шість видів осетрових риб.

"Офіційно зниклими визнані осетер атлантичний і шип. А загалом із фауни України майже зникли шість видів осетрів", - зазначила науковиця.

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Вона звернула увагу на те, що процес оновлення охоронних списків не встигає за реальними темпами зникнення видів. Наприклад, у першому виданні "Червоної книги України" за радянських часів не було взагалі жодного виду риб. Лише з 1994 року до списку почали вносити близько трьох десятків рідкісних видів, а в наступному виданні 2009 року їхня кількість зросла до приблизно 70.

Останнє оновлення охоронного переліку відбулося ще у 2021 році, однак нове видання книги досі не надруковане. При цьому, як наголошує Куцоконь, деякі види, що формально ще не визнані зниклими, вже на шляху повного забуття. Йдеться, зокрема, про осетра руського, стерлядь, севрюгу та білугу.

Ще одна серйозна проблема — недостатнє фінансування природоохоронних заходів та поганий стан заповідників, які мають охороняти водні екосистеми. За словами науковиці, це ускладнює зусилля зі збереження рідкісних видів риб.

Іхтіологиня Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України Юлії Куцоконь раніше зазначала, що в Україні у загрозливому стані риби, які мешкають у стоячих водоймах. Серед них мересниця озерна, карась золотий та умбра європейська. Зокрема, мересниця озерна (гольян озерний) живе в невеличких заплавних озерцях Полісся, де його зафіксували, але на наступний рік водойма пересохла і цей вид зник.

Наразі у нашій країні немає розливу на багатьох річках, немає заплавних водойм, де вказані види можуть мешкати. Під загрозою, наприклад, червонокнижний карась звичайний (золотий).

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