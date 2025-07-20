Ці та інші особи поширювали антиукраїнську пропаганду.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти колишньої народної депутатки України Наталії Королевської та російської журналістки Юлії Латиніної. Про це йдеться у відповідному указі президента №502/2025, опублікованому на сайті глави держави.

Ним передбачається увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У додатку до рішення РНБО вказується, що санкції застосовуються до п’ятьох фізичних осіб. У цьому переліку, зокрема колишня народна депутатка України Наталія Королевська, російська журналістка Юлія Латиніна та український підприємець Геннадій Балашов.

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Йдеться про застосування санкцій безстроково та на 10 років. Це, зокрема позбавлення державних нагород України, блокування активів та обмеження торговельних операцій.

Як пояснив Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, санкції проти цих осіб були запроваджені через участь в інформаційних кампаніях, які спрямовані на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії РФ.

Що відомо про Наталію Королевську

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2023 року засоби масової інформації писали, що Королевська та її чоловік Юрій Солод, який також був нардепом (обоє - депутатська група "Платформа за життя та мир"), виїхали до Об’єднаних Арабських Еміратів.

За інформацією журналістів, сім'я придбала в місті Дубай нерухомості на 10 млн доларів. Також повідомлялося, що Королевська та Солод стали резидентами ОАЕ. Вже тоді подружжя написало заяви про складання депутатських повноважень.

17 лютого 2023 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Королевській про підозру у внесенні недостовірних відомостей в електронну декларацію за 2020 рік. Пізніше Солода та Королевську позбавили мандатів.

У червні 2023 року Королевську почали розшукувати. У Міністерстві внутрішніх справ України зазначили, що її розшукують через звинувачення у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Правоохоронці додали, що датою зникнення Королевської вважають 22 лютого 2023 року.

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