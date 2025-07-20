Також влада планує запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, повідомила прем'єр-міністерка.

Уряд збирається запровадити річний мораторій на перевірки бізнесу. Про це повідомила новопризначена прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко на сторінці у фейсбуці.

"Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене із президентом Володимиром Зеленським — його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу", - розповіла вона.

Також вона повідомила, що влада розпочала аудит кримінальних справ проти бізнесу з метою закриття безпідставних проваджень, що блокують підприємницьку діяльність. За її словами, нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного і районного рівнів.

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"Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. Також ми посилимо контроль за законністю слідчих дій. Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", - зазначила Свириденко.

Крім того, прем'єр-міністерка анонсувала запуск наступного тижня грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.

"Це - підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення уряду. Проєкт координують Михайло Федоров (віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України, - ред.) і Денис Шмигаль (міністр оборони України, - ред.).

Також Свириденко оголосила про запуск експериментального проєкту "Проєктуй і будуй", який "дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру".

"Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта — "під ключ". Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм. Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації і за виконання будівельних робіт", - пояснила вона.

Прем'єрка додала, що проєкт триватиме 2 роки і перебуватиме на контролі у віцепремʼєра - міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення.

Новий уряд в Україні: перші заяви

Як повідомляв раніше УНІАН, 17 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду, який запропонувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За звільнення з посад міністрів старого складу Кабміну та призначенного нового уряду проголосувало 253 народних депутатів, утримались 23 депутати, проти – 13.

18 липня прем'єр-міністерка Свириденко заявила, Україна і США домовилися про інвестиції в українське виробництво дронів. Reuters писало, що ця заява була зроблена наступного дня після того, як президент Зеленський доручив новому уряду в новому складі розширити масштаби української військової промисловості та зміцнити зв'язки зі стратегічними партнерами. Виступаючи перед журналістами разом із кількома іншими новими міністрами в Києві, Свириденко заявила, що ця угода також призведе до того, що США, найбільший військовий спонсор України у війні з Росією, придбають українські безпілотники.

Віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що хоче запустити в Україні аналог американського DOGE - департаменту, який відповідає за скорочення державних видатків і яким керував мільярдер Ілон Маск. Український посадовець пояснив потребу у такому відомстві тим, що в рамках певних проєктів "потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність". У зв'язку з цим він шукає людину, яка очолить напрямок.

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