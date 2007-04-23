Наші письменники запрошені на Міжнародний форум

27-29 квітня у Києві зберуться представники понад 15 країн, щоб обговорити актуальні проблеми співіснування культур.

Міжнародний форум «Роль освіти та ЗМІ в діалозі культур і співіснуванні народів» організувала платформа «Діалог Євразія», співзасновники — Міністерство культури й туризму, Міністерство освіти та науки, Державний комітет телебачення і радіомовлення, Комітет Верховної Ради з питань культури й духовності, а також Національна спілка письменників України.

Участь у Форумі візьмуть тридцять українських письменників — зі столиці та областей.

У запрошеннях на ім’я учасників зокрема говориться: «У наш час спостерігається тенденція до протиставлення цивілізацій, що врешті-решт призводить до конфліктів. Така тенденція завдає великої шкоди можливості співіснувати відмінних культур і загрожує миру у світі. Ця проблема є актуальною у багатьох країнах. Діалог культур має вагоме значення для сучасного світу, який стає все більш тіснішим завдяки глобалізації».