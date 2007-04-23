Український Стоунхендж розвалюється

Унікальний пам`ятник архітектури, що датується ученими XIV століттям до нашої ери, руйнується в Запоріжжі. Цю споруду виявили на острові Хортиця у 2004 році і в середовищі археологів воно одержало назву українського Стоунхенджа.

Як заявляє Костянтин Сушко, директор Національного заповідника "Острів Хортиця, на сьогоднішній день учені однозначно не визначили, для яких саме цілей спочатку використовувалася споруда.

Так само за словами директора, існує думка, що це була культова споруда. Інші учені вважають, що в ній присутні елементи житла, але всі сходяться в тому, що як історична пам`ятка вона безцінна, оскільки аналогічних так само будов епохи пізньої бронзи, що добре збереглися, - віком 3,5 тисяч років, на Україні немає.

Зараз збереженню пам`ятника архітектури загрожує будівництво нових мостових переходів через Дніпро. Український Стоунхендж знаходиться у декількох метрах від місця зведення опор моста й будівельні роботи приводять до незначних зсувів грунту та інших пошкоджень, які, за словами археологів, роблять згубний вплив на збереження унікального об`єкту, законсервованого лише за допомогою мішків з тирсою.

На сьогоднішній день немає коштів на використання дієвіших методів забезпечення збереження об`єкту або на створення на його базі музею, що планувалося спочатку.

Як повідомили в управлінні капітального будівництва Запорізького міськвиконкому, що займається будівництвом мостових переходів через Дніпро, на розвідку та археологічні розкопки пам`ятника з бюджету будівництва мостів раніше було виділено 160 тисяч гривень, проте більше виділяти кошти на пам`ятник будівельники не будуть.

"Витрати на даний об`єкт на передбачені в бюджеті будівництва мостових переходів, тому виділення будь-яких сум на нього буде не чим іншим, як нецільовим використанням коштів", - пояснили в керівництві УКСа, зазначивши також, що за розрахунками фахівців управління, на створення музею відповідно до всіх норм і вимог, необхідно 3 мільйони гривень.

За матеріалами Подробиць