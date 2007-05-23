Українці знімають першу, з часів Незалежності повнометражну комедію

Зйомки кінокартини з незвичною назвою "Пушкен :-)" проходять у Чехії. Це міжнародний проект. Ідея, сценарій, режисура та організація зйомок належать український стороні. – продюсерському центру «Астра-Сі» («З днем народження, королево!»).

Постановкою фільму займаються чеські кінокомпанії, які працювали над такими картинами, як «Володар перстнів», «Сибірський цирюльник», «Dune», «Blade 2», «Молодий Ганнібал», «Олівер Твіст», тощо. До створення фільму долучились імениті російські та українські актори: Д. ХОРОНЬКО, Д. ІСАЄВ, К.КЛІМОВА, О. ЛИКОВ, М. СВЄТІН, О. ВЄРТИНСЬКИЙ, М. РАЗУМОВСЬКИЙ, О. ЖУРАХОВСЬКА, Д. ЛАЛЄНКОВ та ін.

За сюжетом, події комедії розгортаються на початку ХІХ сторіччя. Фільм розповідає про двох шахраїв, які спекулюють ім’ям Пушкіна. Один із авантюристів зовні схожий на відомого поета і видає себе за нього. Інший – за його особистого секретаря. Головним героям вдається видурювати гроші у провінційних шанувальників таланту Пушкіна, аж поки вони не приїжджають до містечка N, яке знаходиться десь між Києвом та Одесою...

Вихід фільму "Пушкен :-)" на кіноекрани України та Росії очікується наступного кіносезону.