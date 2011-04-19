19 квітня в історії

1563 рік — у Москві почала працювати друкарня Івана Федоровича (Федорова) — виданням першої російської датованої книжки "Апостол".

У 1783 році указом Катерини II Крим приєднаний до Росії (автор тексту князь Потьомкін отримав титул Таврійського).

Цей маніфест став підсумком тривалого суперництва Російської та Османської імперій за володіння і контроль над стратегічним плацдармом на півночі Чорного моря. Заручившись у 1782 році підтримкою Австрії, наступного року Росія окупувала Крим, і маніфест Катерини II лише закріпив фактичний перехід півострова під владу російської корони.

1925 року вийшов перший випуск всесоюзної щоденної радіогазети "Піонерска зорька".

Передача виходила щоранку радіоефірі з 1955 року і була призначена для школярів середніх класів. У ній висвітлювалося життя піонерії, країни, відповідні репортажі, інтерв`ю, радіонариси. Для випуску передачі запрошувалися відомі артисти, музиканти, поети… Останній випуск вийшов 30 грудня 1991 року.

У 1997-му баскетболіст Роберт Періш встановив рекорд НБА, вийшовши на гру за "Чикаго буллз" у віці 43 роки 231 день.

2005-го Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.

2000-й — у Центральній Румунії відкрили найбільше в Європі родовище золота.

2007-рік — 27-річна мешканка алжирської провінції Бумердес народила одразу вісьмох дітей — хлопчика й сімох дівчаток; одне немовля народилося мертвим, ще одне померло після пологів, решта почувалися нормально.

Цього дня народилися:

У 1900 році — Олександр Птушко, радянський кінорежисер, сценарист, художник; Народний артист СРСР.

Відомий своїми фільмами для дітей, особливо постановкою казок ("Новий Гулівер", "Кам`яна квітка", "Садко", "Червоні вітрила").

1961 року народився Павло (Петро Лебідь), намісник Успенської Києво-Печерської лаври( з 1994 року).

1972 рік —Рівалдо, бразильський футболіст, нападник.

Чемпіон світу 2002 року, срібний призер ЧС-1998, чемпіон Південної Америки 1999-го. Володар "Золотого м`яча" кращому гравцеві Європи (у складі "Барселони”). Двічі вигравав чемпіонство в Іспанії, тричі – у Греції, раз – у Бразилії. Виступав за "Корінтіанс", "Палмейрас", "Депортиво", "Барселону", "Мілан", "Крузейро", "Олімпіакос", АЕК, зараз – в узбецькому "Бунедкорі".

1979-го народилася Кейт Хадсон, американська кіноакторка ("Як позбутися хлопця за десять днів”; номінація на "Оскар” за роль другого плану у фільмі "Майже знаменитий”).

В цьому ж році народився Дмитро Халаджі, український спортсмен-стронгмен, чемпіон України з пауерліфтингу.

Автор понад двох десятків силових рекордів, занесених до Книги рекордів України, Книги рекордів Росії, Книги рекордів Гіннесса.

1987-й — Марія Шарапова, російська тенісистка.

Перша ракетка світу в 2005 і 2007 роках , переможниця Уїмблдону-2004, відкритих першостей США-2006 і Австралії-2008. Найбільш високооплачувана спортсменка світу у 2008 році. Головна секс-бомба сучасного тенісу заввишки 188 см .

ТСН