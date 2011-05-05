Діаспора закликає Януковича ветувати закон про червоні прапори

Конгрес українців Канади закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати закон про використання червоних прапорів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Як підкреслюється в офіційному листі Конгресу українців Канади, відновлення та вшанування символів тоталітарного минулого є неприйнятним у цивілізованих та демократичних державах.

Автори листа просять В.ЯНУКОВИЧА ветувати «цей провокаційний законодавчий акт, тим самим довівши громадянам України та світовій громадськості, що повернення символів тоталітарного минулого неможливе, а розвиток України як вільної демократичної держави є незворотнім».

«Використання червоного прапора під час заходів вшанування буде негативно сприйнято світовою громадськістю», - наголошують впливові представники діаспори.

В.ЯНУКОВИЧА застерегли, що «цей закон спровокує розкол в українському суспільстві, спричинить громадські безлади в країні, тим самим зневаживши пам`ять мільйонів тих, хто загинув під час Другої світової війни та від радянських і нацистських репресій».

«Відновлення та вшанування символів тоталітарного минулого справляє негативний вплив на виховання молодого покоління та є неприйнятним у цивілізованих та демократичних державах. Такі кроки завдають значної шкоди міжнародній репутації України і ставлять під сумнів прагнення керівництва держави розірвати зв`язок із тоталітарним минулим», - підкреслив президент Конгресу українців Канади Павло ГРОД від імені 1,2 мільйонів українців, які живуть в Канаді.

Як повідомляв УНІАН, водночас В.ЯНУКОВИЧ учора, 4 травня, заявив, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до Дня Перемоги, як тільки документ надійде йому на підпис.