Попи сказали, що будівельні вагончики під Десятинною церквою стоять «за божим законом»

Депутат Київради, голова постійної комісії з питань культури Олександр БРИГИНЕЦЬ звернувся до керівництва міської державної адміністрації та прокуратури столиці з приводу законності встановлення вагончиків для проживання будівельників поряд із мурами Десятинної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.БРИГИНЕЦЬ повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

О.БРИГИНЕЦЬ зазначив, що спілкувався на місці з священнослужителями, які представляють Українську православну церкву Московського патріархату, і просив пояснити, на яких підставах було встановлено вагончики. За словами депутата, йому пояснили, що вагончики встановлюють для церковних потреб. Коли О.БРИГИНЕЦЬ попросив показати відповідні дозвільні документи, священики відповіли: «Є документи божі, закон божий».

«Я сьогодні написав звернення до Олександра ПОПОВА і в прокуратуру м. Києва з проханням підтвердити чи спростувати, що в них дозволів нема», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, якщо немає дозволів, то органи влади мають вжити заходів, щоб на київському Дитинці не було об’єктів, встановлених незаконно.

При цьому О.БРИГИНЕЦЬ зауважив, що у Головному управлінні архітектури та Головному управлінні охорони пам’яток КМДА його запевнили, що жодних дозволів на початок будь-яких будівельних робіт біля Десятинної церкви ніхто не надавав.

«Вважаю, що це напряму пов’язано з результатом конкурсу. Думаю, це відповідь церкви на те, що в підсумку конкурсу не переміг проект побудови церкви. Церковники, розуміючи, що їм нічого не світить з точки зору законного будівництва, почали закріплятись таким незаконним способом», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

У свою чергу, головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК, посилаючись на Управління реставраційних робіт, повідомив журналістам, що вагончики встановлені для археологів, які працюватимуть на розкопках фундаменту Десятинної церкви. Він зазначив, що був шокований повідомленнями ЗМІ про встановлення вагончиків біля Дитинця.

«Я так само був шокований, як і ви, цим повідомленням. Ми зранку поставили там фотографів – зняти і доповісти Олександру Павловичу ПОПОВУ. Перша моя думка була, що це підступи. А потім я подзвонив в управління реставраційних робіт. ГЕРА Геннадій Іванович відповів мені дуже просто: я завіз туди битовки для робіт археологів», - зазначив С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

На запитання, чи є гарантії того, що залишки Десятинної церкви будуть збережені та стануть музеєм, С.ЦЕЛОВАЛЬНИК відповів: «Я для того і є, щоб виконувати міжнародне законодавство та наші закони».

Він додав, що на залишках старовинних будівель будівництво заборонено законодавством, тому про це не може бути й мови.