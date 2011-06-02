У Трускавці відкрився міжнародний кінофестиваль «Золота Пектораль»

У курортному місті Трускавець відкрився міжнародний кінофестиваль «Золота Пектораль».

Про це повідомив кореспондент УНІАН з місця події.

Другий міжнародний кінофестиваль «Золота Пектораль» відкрив його президент Костянтин Стогній. Цього року в 13 номінаціях представлено 60 стрічок. В основному це роботи режисерів з досвідом, хоча серед номінантів є і студенти.

На відкритті фестивалю з’явились відомі українські та російські актори, серед яких Лев Дуров, Лідія Федосєєва-Шукшина, Богдан Бенюк.

Спеціальним гостем повинен стати сербський кінорежисер Емір Кустуріца, проте, з’явилася інформація, що він може й не приїхати.

«Продюсер Кустуріци чомусь починає ставити свої умови, – говорить К. Стогній, – ми домовлялися про одне, а вони зараз говорять зовсім про інше».

Як зазначив Стогній, фестиваль проходить саме в Трускавці «через його любов до Західної України».

«Мені криміналом уже набридло займатись. А от кіно – це цікаво. До того ж, я дуже люблю Західну Україну, тому саме тут ми й проводимо фестиваль», – сказав Стогній.

Арсен Цимбалюк