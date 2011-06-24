Україна візьме участь у Всесвітній виставці в Італії

Україна візьме участь у Всесвітній виставці “Експо”, яка відбудеться з 1 травня по 31 жовтня 2015 р. у м. Мілан (Італія).

Відповідне розпорядження уряду від 22 червня 2011 року № 574-р оприлюднене на сайті Кабміну.

Кабмін доручив утворити Координаційний комітет з підготовки та забезпечення участі України у Виставці, а очолить його перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі.

До складу Комітету увійдуть заступники міністра економічного розвитку і торгівлі, міністра культури, голови Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном, міністра фінансів, міністра закордонних справ, міністра інфраструктури, міністра аграрної політики та продовольства, міністра енергетики та вугільної промисловості, генерального директора Державного космічного агентства, представник Секретаріату Кабінету міністрів України, перший віце-президент Національної академії наук, начальник відділу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а також можуть входити представники інших зацікавлених органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

Голова Координаційного комітету буде генеральним комісаром України на Виставці, який має трьох заступників.

Головним органом з питань підготовки та забезпечення участі України у Виставці є Міністерство економічного розвитку і торгівлі.