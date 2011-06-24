24 червня в історії

У 1497 році генуезець Джон Кабот відкрив Канаду (Ньюфаундленд), назвавши цей острів Терра Пріма Віста – "Перша побачена земля".

1901 рік — у Парижі в галереї но вулиці Лафітт відкрилась перша виставка Пабло Пікассо.

75 картин 19-річного іспанського художника, маловідомого за межами Барселони, нічим не виказували талант генія, котрий залишить по собі спадщину в 50 тисяч робіт і буде визнаний як домінантна фігура в мистецтві 20-го століття.

1930 року в Анакостії, округ Колумбія (США), вперше використали радар для виявлення літаків.

Існування цих електромагнітних хвиль відкрив німецький фізик Генріх Герц. Він навчився генерувати і вловлювати електромагнітні радіохвилі і виявив, що вони по-різному поглинаються і відбиваються різними матеріалами.

В 1934-му столиця радянської України повернута з Харкова в Київ.

1940-й — вперше телекамери були використані для висвітлення політичної події — з`їзду республіканців, що вибирали свого кандидата на президентські вибори США

В 1947 році уперше було офіційно зафіксовано появу НЛО.

Бізнесмен з Айдахо Кеннет Арнольд, пілотуючи свій невеличкий літак над горою Раньє (штат Вашингтон), побачив у повітрі дев`ять подібних до тарілки об`єктів, які летіли строєм зі швидкістю близько 1200 миль за годину. Після сенсаційної доповіді Арнольда, у якій уперше з`явився термін "літаюча тарілка", і розпочалося реєстрація невпізнаних літаючих об`єктів.

24 червня народилися:

1976 року — Олена Перова, російська поп-співачка, акторка.

У 1986 році пішла до групи співу та хореографії "Дитячий Світ", пізніше перетворену в Московський дитячий театр естради, куди також прийшли Анастасія Капралова та Ізольда Ішханішвілі, які разом з нею склали групу "Ліцей". Знімалася для журналу "Playboy", двічі потрапила на обкладинку журналу. У 2003 році брала участь в реаліті-шоу "Останній герой-3". З 2008 року знімається в телесеріалі "Маргоша".

У 1981 році народився Руслан Мезенцев, український гімнаст. Срібну олімпійську медаль він виборов на сіднейській Олімпіаді в командному заліку в складі збірної України.

24 червня 1987-го народився Ліонель Мессі, гравець збірної Аргентини з футболу.

Грає за іспанську "Барселону" і збірну Аргентини. ЗМІ часто називають його "новим Марадоною". Один з найобдарованіших і найбільш талановитих атакувальних півзахисників сучасності. Володар "Золотого м`яча" 2009 року, кращий футболіст року за версією ФІФА 2009 року.

ТСН