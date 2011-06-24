У "Європейській столиці культури" рахують гроші

Влада польського міста Вроцлав витратить на підготовку та організацію „Європейської столиці культури” (ЄСК) в 2016 році близько 56 мільйонів доларів, що становитиме половину запланованого на рівні 112 мільйонів доларів бюджету заходу.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив директор бюро „Європейської столиці культури” Вроцлава Адам ХМЄЛЄВСЬКИЙ.

За його словами, організатори заходу планують 25% видатків покрити за рахунок коштів міністерства культури Польщі, до 15% за рахунок коштів Європейського Союзу та близько 10% коштів приватних спонсорів.

А.ХМЄЛЄВСЬКИЙ сказав, що більшість коштів буде витраченa на реалізацію низки проектів в найближчі роки, а в 2016 році затрати становитимуть близько 34 млн. доларів.

Він також відзначив, що Вроцлав за останнє десятиріччя збільшив щорічні видатки на культуру утричі до понад 70 мільйонів доларів в минулому році, що становить 5,5% бюджету міста.

Співрозмовник УНІАН не став коментувати, скільки місто може заробити на статусі ЄСК. „Можемо на цьому теж зазнати збитків, багато залежить, як нам вдасться цю програму реалізувати”, - сказав він.

А.ХМЄЛЄВСЬКИЙ назвав одним із завдань ЄСК збільшення участі поляків та жителів Вроцлава у культурних заходах до щонайменше 15% із нинішніх близько 7%.

За його словами, аналогічне дворазове збільшення учасників культурного життя вдалося досягнути румунському місті Сібіу, яке було „Європейською столицею культури” в 2007 році.

„Це мінімальна мета, яку ми ставимо”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Вроцлав виграв право називатися „Європейською столицею культури” в 2016 році та отримає від Європейського Союзу 1,5 млн. євро дотації на проекти, пов’язанні із цим статусом.

За це звання також боролися столична Варшава, Катовіце, Люблін та Гданськ.

Довідка УНІАН. З 1985 року, коли в Євросоюзі виникла ідея визначати місто-центр європейської культури, це звання здобули 45 європейських міст.

Вроцлав стане другим польським містом ЄСК після Кракова, котрий здобув це звання в 2000 році - ще до вступу Польщі в ЄС в 2004 році.

Одне з українських міст „Європейською столицею культури” стане в 2024 році.