У Ані Лорак вкрали новий кліп

Поки Ані Лорак осягала радості материнства, недруги не дрімали і виклали новий кліп на її пісню "Спроси" в Інтернет задовго до запланованої презентації.

Після такої каверзи від невідомих недоброзичливців відеоролик доведеться випускати на телеекрани раніше терміну: кліп планували показати громадськості лише взимку.

Ані Лорак дуже засмутилася, дізнавшись про підступи піратів.

"Я не очікувала, що хтось може зробити таку підлу річ, особливо зараз, коли в моєму житті з`явилося велике щастя. Мені більше нецікаво, що станеться з цими людьми в подальшому", - нарікає співачка.

Найжахливіше, що підлість скоїв хтось із колективу зірки. 32-річна Кароліна підозрює, що відео відправив в мережу хтось з команди, з якою вона працювала багато років. Підозри підтверджуються тим, що за час відсутності співачки в офісі на записах камер внутрішнього спостереження не було сторонніх людей.

Втім, і про сам факт існування відео знали лише люди, особливо наближені до Кароліни.

Зараз перед Ані Лорак стоїть непросте завдання: знайти зрадника, щоб запобігти подібних історій в майбутньому.

ТСН