Авіакомпанія "Росія" відкриє новий рейс до Одеси
15:30, 24 червня 2011Культура
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Із Санкт-Петербурга
8 серпня авіакомпанія «Росія» відкриє новий рейс за маршрутом Санкт-Петербург – Одеса.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.
«8 серпня авіакомпанія "Росія" відкриє новий рейс за маршрутом Санкт-Петербург - Одеса. Єдиний нічний переліт на цій лінії виконуватиметься щопонеділка о 00:15 аж до 5 вересня. У розкладі також передбачений денний рейс у понеділок, перельоти у вівторок і п`ятницю», - зазначається у повідомленні.
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