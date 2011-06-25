На День молоді в Києві обіцяють грандіозний феєрверк

26 червня у Києві з нагоди Дня молоді відбудеться святковий концерт на Майдані Незалежності.

Він розпочнеться о 19.00 та завершиться о 22.00 грандіозним феєрверком, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Для киян та гостей столиці виступатимуть фіналіст шоу «Х-фактор» Олександр КРИВОШАПКО, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, гурт «ТІК», Валентин СТРИКАЛО, АЛЬОША та «Бумбокс».

Організатором концерту виступить компанія «Таврійські ігри».