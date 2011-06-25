Помер актор, який зіграв лейтенанта Коломбо

Американський актор Пітер Фальк, відомий по ролі інспектора Коломбо, помер у 23 червня у себе вдома в Беверлі-Хіллз на 84-му році життя.

Пітер Фальк народився 16 вересня 1927 року в Нью-Йорку. Був відомий, перш за все, як лейтенант Коломбо з однойменного телесеріалу, який йшов з 1968 по 2003 рік. (У російській версії - "Його звуть Коломбо".) При цьому актор зіграв безліч ролей, двічі номінувався на "Оскара", п`ять разів на "Еммі" і один раз - на "Золотий глобус".

Слідчий Коломбо став однією з головних ролей Пітера Фалька. Актор також грав у фільмах "Небо над Берліном" і його продовження "Так далеко, так близько!", У стрічках "Загублений світ" і "Пророк".

Уродженець Нью-Йорка, Фальк все життя мав проблеми зі здоров`ям: у три роки у нього виявили пухлину і видалили праве око, в старості він страждав від хвороби Альцгеймера.

ТСН